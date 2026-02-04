menu
Yamaha Akhirnya Merilis Skuter Listrik EC-06, Harganya Rp 30 Jutaan
Skuter listrik Yamaha EC-06. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha Motor akhirnya dengan mantap memasuki era elektrifikasi melalui perkenalan skuter listrik terbarunya, Yamaha EC-06 di India.

EC-06 menjadi debut perdana Yamaha di segmen motor listrik, sekaligus menandai perubahan strategi pabrikan Jepang tersebut.

Diposisikan sebagai skuter listrik urban, Yamaha EC-06 dirancang untuk kebutuhan harian di kota besar yang padat.

Desainnya tampil sederhana namun kokoh, dengan struktur inti horizontal, posisi berkendara tegak, serta proporsi yang mengutamakan stabilitas dan kemudahan manuver.

Skuter hanya ditawarkan dalam satu pilihan warna Putih Kebiruan, dengan pengembangan yang memiliki keterkaitan erat dengan River Indie.

Ketua Yamaha Motor India Group, Hajime Aota, menyebut EC-06 sebagai langkah penting Yamaha menuju mobilitas berkelanjutan.

Motor listrik dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi, performa, dan kemudahan penggunaan, sejalan dengan percepatan transisi netral karbon di India.

Soal performa, Yamaha EC-06 mengandalkan motor IPMSM yang dipadukan dengan baterai tetap 4 kWh.

