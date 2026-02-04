Yamaha Akhirnya Merilis Skuter Listrik EC-06, Harganya Rp 30 Jutaan
jpnn.com - Yamaha Motor akhirnya dengan mantap memasuki era elektrifikasi melalui perkenalan skuter listrik terbarunya, Yamaha EC-06 di India.
EC-06 menjadi debut perdana Yamaha di segmen motor listrik, sekaligus menandai perubahan strategi pabrikan Jepang tersebut.
Diposisikan sebagai skuter listrik urban, Yamaha EC-06 dirancang untuk kebutuhan harian di kota besar yang padat.
Desainnya tampil sederhana namun kokoh, dengan struktur inti horizontal, posisi berkendara tegak, serta proporsi yang mengutamakan stabilitas dan kemudahan manuver.
Skuter hanya ditawarkan dalam satu pilihan warna Putih Kebiruan, dengan pengembangan yang memiliki keterkaitan erat dengan River Indie.
Ketua Yamaha Motor India Group, Hajime Aota, menyebut EC-06 sebagai langkah penting Yamaha menuju mobilitas berkelanjutan.
Motor listrik dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi, performa, dan kemudahan penggunaan, sejalan dengan percepatan transisi netral karbon di India.
Soal performa, Yamaha EC-06 mengandalkan motor IPMSM yang dipadukan dengan baterai tetap 4 kWh.
Yamaha Motor akhirnya dengan mantap memasuki era elektrifikasi melalui perkenalan skuter listrik terbarunya, Yamaha EC-06 di India.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan
- MotoGP: Akhir Era Fabio Quartararo di Yamaha? Honda Disebut Jadi Pelabuhan Baru
- Warna Baru Yamaha Fazzio Hybrid, Sebegini Harganya
- YIMM Akhirnya Menghadirkan Yamaha TMAX di Indonesia, Harga Hampir Setengah Miliar
- Motor Trail Yamaha WR155 R Bersolek, Berikut Harga Terbarunya
- Yamaha Lexi LX 155 Warna dan Grafis Baru, Harga Termurah Rp 27 Juta