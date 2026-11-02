Yamaha Boikot MotoGP Qatar, 19 Pembalap Tak Mau Pergi
jpnn.com - JAKARTA - Seri ke-20 dari 22 balapan MotoGP 2026, yakni MotoGP Qatar akhir pekan ini terancam sepi, tak seru, bisa jadi dibatalkan.
Itu lantaran banyak pembalap dan tim yang berpikir berulang kali untuk berpergian ke Qatar -negara yang terkait konflik di Timur Tengah melibatkan Iran vs Amerika Serikat.
Tim Yamaha bahkan sudah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi di MotoGP Qatar karena mengikuti kebijakan perusahaan.
Perusahaan Yamaha pun konon mengikuti imbauan umum pemerintah Jepang untuk menghindari perjalanan ke Qatar.
Jika Yamaha absen, itu berarti Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Augusto Fernandez tidak akan ambil bagian di balapan Qatar 2026.
Hal itu akan menambah daftar panjang pembalap yang akan absen di Lusail setelah Alex Marquez dari Gresini mengumumkan akan absen untuk menjalani operasi, juga beberapa pembalap lain yang kondisinya masih dipertanyakan seperti Jorge Martin dari Aprilia, atau Raul Fernandez dari Trackhouse.
Ada kemungkinan langkah Yamaha itu akan memicu keputusan serupa dari pabrikan lain, khususnya sesama dari Jepang lainnya di MotoGP, yakni Honda.
"Yamaha tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi pada MotoGP Portugal (setelah seri Qatar)," bunyi pernyataan Yamaha.
Inti permasalahannya ialah aspek finansial karena MotoGP Qatar merupakan seri terpenting pihak MotoGP.
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