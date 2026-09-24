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Yamaha DM5 Series Masuk Indonesia, Usung Layar 13,3 Inci dan Glass Keys

Yamaha DM5 Series Masuk Indonesia, Usung Layar 13,3 Inci dan Glass Keys
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Yamaha DM5 Series masuk Indonesia, usung kayar 13,3 Inci dan glass keys sebagai bagian dari upaya menghadirkan teknologi audio terbaru bagi pasar Indonesia. Foto Mesyiia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) meluncurkan konsol digital Yamaha DM5 Series serta powered speaker DXR mk3 dan subwoofer DXS mk3 untuk pasar Indonesia.

Peluncuran di Yamaha Music Center Building, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (23/9), menyusul kehadirannya secara global produk pada 10 September 2026.

Produk baru itu menyasar kebutuhan audio profesional, mulai dari pertunjukan langsung, acara korporat, rumah ibadah, teater, hingga penyiaran.

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President Director PT Yamaha Musik Indonesia Distributor Hisayoshi Matsui mengatakan peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya Yamaha menghadirkan teknologi audio terbaru bagi pasar Indonesia.

“Kami sangat peduli terhadap perkembangan teknologi audio profesional. YMID hadir di bidang musik dan audio, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pasar Indonesia. Tidak hanya menyuguhkan produk terbaik, tentunya juga teknologi terkini di bidang musik dan audio,” ujar Matsui.

Salah satu produk yang diperkenalkan adalah DM5 Series yang hadir dalam dua model, yakni DM5 dan DM5 Compact.

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Seri ini mengadopsi alur kerja dari konsol DM7, tetapi menggunakan desain yang lebih ringkas.

DM5 dilengkapi dua fader bay dan dua layar serta mampu memproses hingga 60 kanal input. Konsol tersebut memiliki 32 input analog dan 16 output analog pada permukaannya.

Yamaha DM5 Series masuk Indonesia, usung kayar 13,3 Inci dan glass keys sebagai bagian dari upaya menghadirkan teknologi audio terbaru bagi pasar Indonesia

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