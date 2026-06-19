Yamaha Enggak Ajak Fabio Quartararo Menguji Prototipe Motor MotoGP 850cc, Ups!
jpnn.com - Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, tidak ambil bagian dalam sesi pengujian prototipe motor MotoGP 850 cc di Sirkuit Brno, Ceko.
Sesi tersebut adalah tahap awal pengembangan motor untuk regulasi baru MotoGP 2027.
Padahal, juara dunia MotoGP 2021 itu mengungkapkan dirinya sempat dijadwalkan menjajal motor generasi anyar tersebut.
Namun, Yamaha sepertinya memilih tidak memasukkan namanya dalam daftar pembalap yang turun pada tes penting itu.
Keputusan tersebut memunculkan spekulasi.
Quartararo belakangan santer dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Yamaha pada akhir musim.
Oleh karena itu, Yamaha disebut lebih fokus melibatkan pembalap yang diproyeksikan bertahan untuk jangka panjang.
Yamaha diketahui mempercayakan tugas pengujian kepada Toprak Razgatlioglu dan test rider Augusto Fernandez.
Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, tidak ambil bagian dalam sesi pengujian prototipe motor MotoGP 850 cc di Sirkuit Brno, Ceko.
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