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Yamaha Gear EV Dirilis, Ternyata Basisnya Pakai Platform Honda Benly e:

Yamaha Gear EV Dirilis, Ternyata Basisnya Pakai Platform Honda Benly e:
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Yamaha Gear EV. Foto: wuyanghonda

jpnn.com - Kolaborasi Yamaha dan Honda di segmen kendaraan listrik kembali terlihat lewat kehadiran Yamaha Gear EV.

Meski mengusung logo garpu tala, skuter listrik komersial itu ternyata dibangun menggunakan platform Honda Benly e:.

Yamaha baru saja memperkenalkan dua motor listrik untuk pasar Jepang, yakni Gear EV dan News Gear EV.

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Keduanya dirancang untuk menunjang aktivitas distribusi barang, kurir, hingga pengiriman koran di kawasan perkotaan.

Gear EV menggunakan basis Honda Benly e:, sedangkan News Gear EV mengadopsi platform Honda Benly e: Pro yang memang dikembangkan untuk kebutuhan angkut barang.

Tak heran jika desain, dimensi, hingga sebagian besar spesifikasinya sangat identik dengan motor listrik milik Honda tersebut.

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Perbedaan utamanya hanya terlihat pada identitas merek, seperti logo Yamaha dan beberapa sentuhan di bagian eksterior.

Sementara itu, proses produksinya juga dilakukan di fasilitas Wuyang Honda di Tiongkok sebelum dipasarkan melalui jaringan diler kendaraan listrik Yamaha di Jepang.

Kolaborasi Yamaha dan Honda di segmen kendaraan listrik kembali terlihat lewat kehadiran Yamaha Gear EV.

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