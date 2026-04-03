Yamaha Gear Ultima Hybrid Hadir dengan Warna dan Fitur Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali memberi sentuhan baru pada skutik andalannya, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid.

Penyegaran kali ini tidak hanya menyasar tampilan, tetapi juga menyentuh aspek fitur dan teknologi.

Motor tetap mengandalkan mesin Blue Core Hybrid 125cc yang dikenal efisien, dipadukan rangka kokoh untuk menunjang penggunaan harian.

Namun, daya tarik utamanya kini terletak pada penyegaran visual dan penambahan fitur yang membuatnya terasa lebih modern.

“Gear Ultima terbaru kami hadir sebagai solusi mobilitas yang praktis, tangguh, dan efisien, sekaligus mendukung produktivitas penggunanya,” ujar Manager Public Relations YRA & Community PT YIMM Rifki Maulana, dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Salah satu pembaruan penting terlihat pada varian Gear Ultima Hybrid Smart yang kini dibekali Smart Key System.

Di sisi lain, varian Gear Ultima Hybrid Solid tampil lebih berani lewat konsep warna dual tone.

Pilihan Solid Orange dan Solid Blue menghadirkan nuansa kontras yang mempertegas karakter urban dan dinamis.