Yamaha Konsep Hub Pertama di Indonesia Telah Hadir di Bali

jpnn.com, BALI - PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) bersama Jayawijaya Audio Bali, berkolaborasi menghadirkan showroom di Pulau Dewata. Uniknya, showroom ini adalah pertama kalinya di Indonesia dengan konsep hub.

"Jadi, pelanggan bukan hanya melihat saja tapi bisa mencoba dan mendengarkan kejernihan suara berbagai jajaran produk professional audio Yamaha secara langsung," kata Assistant GM Audio Sales & Marketing PT YMID, Ryan Indra Kusuma, Kamis (9/10).

Mengusung nama DEXAT (dibaca: dekat), showroom ini diharapkan bisa menjadi pusat pelatihan yang memungkinkan pengguna mempelajari produk-produk Yamaha dan berbagai pengetahuan, teknologi profesional audio.

Ditambahkannnya, showroom berkonsep hub itu berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat no. 364, Denpasar dan dibuat untuk makin mendekatkan diri dengan pelanggan.

”Kami gandeng Jayawijaya Audio Bali karena mereka dealer resmi kami dan saat ini telah menjadi authorized service center produk Yamaha untuk area Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Owner Jayawijaya Audio Bali, Hendrik Susanto menyebutkan, kini para pelanggan bisa merasakan pengalaman baru atas produk-produk Yamaha Pro Audio. Mereka tinggal meminta kepada sales yang bertugas untuk mencoba produk audi mana yang ingin didengarkan.

"Pelanggan dan konsumen bisa mencoba kekuatan serta clarity sound-nya secara langsung,” ujarnya.

Dalam kegiatan peresmian tersebut juga dilangsungkan sesi interaktif dan demo untuk semua peralatan yang terpasang di Yamaha DEXAT. Sesi ini mendapat berbagai respon positif, karena baru kali ini para pelanggan benar-benar bisa melihat langsung lini produk Yamaha Pro Audio.