menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak!

Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak!

Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kecelakaan motor di Bandung. Ilustrasi Foto: dok JPNN/Ricardo

jpnn.com, BANDUNG - Dua unit sepeda motor adu banteng di flyover Kiarcondong, Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026) malam.

Insiden itu membuat para pengendara terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai R.

Baca Juga:

Kejadian berawal saat S melaju dari arah selatan ke utara. Sementara R melaju dari arah utara ke selatan.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan diduga terjadi saat pengendara R berpindah ke jalur berlawanan.

"Diduga pengendara R melaju dari arah utar ke selatan di Flyover Kiaracondong berpindah jalur yang berlawanan bertabrakan dengan pengendara S yang melaju dari arah selatan ke utara," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Baca Juga:

Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara mengalami luka ringan dan berat.

"Korban dibawa ke RS Pindad Bandung," ujarnya.

Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan Suzuki Satria FU yang dikendarai R, adu banteng di flyover Kiaracondong Bandung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI