Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak!
jpnn.com, BANDUNG - Dua unit sepeda motor adu banteng di flyover Kiarcondong, Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026) malam.
Insiden itu membuat para pengendara terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai R.
Kejadian berawal saat S melaju dari arah selatan ke utara. Sementara R melaju dari arah utara ke selatan.
Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan diduga terjadi saat pengendara R berpindah ke jalur berlawanan.
"Diduga pengendara R melaju dari arah utar ke selatan di Flyover Kiaracondong berpindah jalur yang berlawanan bertabrakan dengan pengendara S yang melaju dari arah selatan ke utara," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara mengalami luka ringan dan berat.
"Korban dibawa ke RS Pindad Bandung," ujarnya.
Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan Suzuki Satria FU yang dikendarai R, adu banteng di flyover Kiaracondong Bandung
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