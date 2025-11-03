menu
Yamaha Marine Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Pelatihan Asia Tenggara

Penandatanganan Peresmian Regional Training Center KBA Yamaha Marine di Bali Gatot Admodirdjo, Presiden Direktur PT. Karya Bahari Abadi sebelah kiri dan Yoshiyuki Shigehisa, General Manager Service Division Marketing Section Marine Business Operation. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Bukan hanya destinasi wisata yang mendunia, kini Indonesia juga menjadi pusat pengetahuan dan teknologi maritim untuk kawasan Asia Tenggara.

Yamaha Marine resmi menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi Southeast Asia Regional Training Center—pusat pelatihan regional pertama mereka di kawasan ini.

Peresmian Flagship Showroom, Service & Training Center KBA berlangsung di Bali, Denpasar, Senin (3/11).

Acara dihadiri langsung oleh jajaran direksi PT. Karya Bahari Abadi (KBA) selaku distributor resmi Yamaha Marine di Indonesia.

Kemudian hadir pula perwakilan Yamaha Motor Corporation (YMC) Jepang, Yamaha Motor Distribution Singapore (YDS), hingga Japan International Cooperation Agency (JICA).

Langkah itu bukan sekadar seremoni. Pusat pelatihan menjadi komitmen Yamaha membangun sumber daya manusia unggul di industri kelautan. Mulai dari teknisi, operator, hingga instruktur pelatihan.

“Melalui fasilitas ini, kami ingin memastikan setiap teknisi Yamaha di Asia Tenggara memiliki kemampuan dan semangat ‘Yamaha Kando’—yakni memberikan kepuasan yang melampaui harapan pelanggan,” ujar Gatot, Presiden Direktur KBA dalam keterangannya, Senin (3/11).

