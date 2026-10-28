Yamaha MT-125 2027 Ganti Tampilan, Bagaimana dengan MT-15 di Indonesia?
jpnn.com, JAKARTA - Yamaha baru saja menghadirkan model anyar dari naked bike andalannya, MT-125.
Keluarga terbungsu dari trah Master of Torque ini baru saja bersolek.
Bukannya berubah total, Yamaha memilih mempertajam karakter streetfighter yang selama ini jadi daya pikat utamanya.
Begitu dilirik, tubuhnya kini terasa lebih ramping dan ringkas.
Tangki bensinnya dipahat ulang, menyatu pas dengan panel samping bertekstur kasar yang memberi kesan kokoh.
Ada sentuhan unik pada lekuk bodinya: panel transparan bernuansa smoked gelap.
Detail kecil itu bikin logo MT makin menonjol, memberikan nuansa modern sekaligus misterius saat terpapar sinar matahari.
Wajah depannya pun makin galak. Tatapan lampu LED utamanya dibuat lebih tajam, ditemani cowl transparan gelap yang mempertegas aura agresifnya.
Yamaha baru saja menghadirkan model anyar dari naked bike andalannya, MT-125. Simak pembaruannya
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