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Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026, Ancaman Sanksi Menghantui?

Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026, Ancaman Sanksi Menghantui?
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Pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Foto: Javier Soriano/AFP

jpnn.com - Keputusan Yamaha melewatkan MotoGP Qatar 2026 ternyata mendapat respons serius dari pihak penyelenggara.

MotoGP menyayangkan langkah pabrikan asal Jepang tersebut dan mengingatkan adanya konsekuensi olahraga yang harus dihadapi setelah memilih tidak mengikuti balapan di Sirkuit Lusail.

Persoalan ini muncul menjelang MotoGP 2026 seri ke-20 yang dijadwalkan berlangsung pada 6-8 November.

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Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Yamaha memilih mempertahankan kebijakan pembatasan perjalanan perusahaan meskipun MotoGP menyatakan penyelenggaraan balapan tetap berjalan.

"Kami menyayangkan keputusan Yamaha yang memilih tidak mengikuti GP Qatar," tulis MotoGP

"Meskipun memahami bahwa perusahaan memiliki kebijakan internal, langkah tersebut tidak sejalan dengan jaminan keamanan yang telah kami berikan kepada seluruh pihak dalam kejuaraan."

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Pihak penyelenggara menegaskan bahwa persiapan Grand Prix Qatar tetap berjalan sesuai rencana.

Otoritas setempat juga memberikan jaminan mengenai pengamanan di Sirkuit Lusail selama rangkaian balapan berlangsung.

Keputusan Yamaha melewatkan MotoGP Qatar 2026 ternyata mendapat respons serius dari pihak penyelenggara.

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