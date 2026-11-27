jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kehadiran motor listrik Yamaha Nmax E sukses mencuri perhatian pengunjung di panggung Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Setelah lebih dahulu menyapa publik lewat ajang EICMA di Milan dan mengaspal di pasar Eropa, skutik bongsor tanpa emisi ini akhirnya hadir di tengah publik Indonesia.

Antusiasme pengunjung pun langsung tertuju pada sosoknya yang tetap mempertahankan DNA gagah khas keluarga MAXi Yamaha.

Sayangnya, rasa penasaran publik soal spesifikasi detail, banderol harga, hingga jadwal resmi penjualannya di Indonesia masih harus sedikit tertahan.

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memilih untuk belum membuka keran informasi tersebut secara gamblang.

Sales Marketing Director PT. YIMM Sutarya, hanya memberikan sinyal agar para penggemar bersabar menantikan kejutan berikutnya dari pabrikan berlogo garpu tala ini.

"Soal Nmax E kapan dijual di Indonesia? Tunggu saja," ungkap Sutarya di Tangerang Selatan.

Dia menjelaskan YIMM membawa ax listrik ke Indonesia merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam merespons tren elektrifikasi global.