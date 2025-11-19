menu
Yamaha Resmi Membuka Lembaran Baru Mesin V4 di MotoGP 2026

Motor balap terbaru Yamaha MotoGP. Foto: yamaha

jpnn.com - Ada momen emosional setelah MotoGP Valencia. Yamaha resmi “mengucapkan selamat tinggal” pada mesin yang telah menjadi jiwa YZR-M1 selama puluhan tahun: empat silinder segaris.

Mesin yang pernah membawa nama Rossi, Lorenzo, hingga Quartararo ke podium kini resmi memasuki lembar sejarah.

Yamaha Motor Co., Ltd. mengumumkan bahwa mulai musim 2026, YZR-M1 akan mengusung mesin V4 terbaru.

Langkah itu menandai perubahan teknis paling radikal dalam sejarah MotoGP mereka.

“Keputusan ini sejalan dengan niat Yamaha untuk bertransisi,” tulis Yamaha dalam pernyataan resminya.

Mengakhiri Era Mesin Bersejarah

Bukan keputusan sepele. Mesin inline-4 telah menjadi DNA Yamaha di MotoGP sejak era dua tak berakhir.

Di tangan para legenda, karakter mesin yang lincah dan halus itu menghasilkan warisan yang sulit ditandingi:

