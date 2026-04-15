menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Yamaha Satukan Layanan Digital Lewat Aplikasi Y-ON

Yamaha Satukan Layanan Digital Lewat Aplikasi Y-ON

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aplikasi Y-ON sebagai “digital hub” yang mengintegrasikan dua layanan sebelumnya, yakni Y-Connect dan My Yamaha Motor. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan interaksi pengguna dengan kendaraannya, Yamaha Indonesia merilis aplikasi terbaru Yamaha Motor ON (Y-ON).

Aplikasi dirancang sebagai “digital hub” yang mengintegrasikan dua layanan sebelumnya, yakni Y-Connect dan My Yamaha Motor.

Lewat penggabungan itu, Y-ON diharapkan menjadi pusat informasi dan layanan terpadu bagi pengguna motor Yamaha.

Manajer Digital Customer eXperience PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Adita, menyebut kehadiran Y-ON sebagai langkah strategis perusahaan dalam menyederhanakan ekosistem digitalnya.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih praktis dan terpersonalisasi bagi konsumen,” ujar Adita dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Pada tahap awal, integrasi dimulai dengan memasukkan fitur Y-Connect ke dalam Y-ON secara bertahap.

Selama proses berlangsung, aplikasi lama masih tetap dapat digunakan hingga seluruh sistem sepenuhnya terintegrasi.

Dari sisi tampilan, Y-ON tampil lebih segar dengan pembagian fitur ke dalam empat kategori utama: Home, Ride, Memories, dan Account.

Yamaha menghadirkan aplikasi terbaru bernama YAMAHA MOTOR ON (Y-ON), yang resmi meluncur pada April tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI