Yamaha Satukan Layanan Digital Lewat Aplikasi Y-ON

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan interaksi pengguna dengan kendaraannya, Yamaha Indonesia merilis aplikasi terbaru Yamaha Motor ON (Y-ON).

Aplikasi dirancang sebagai “digital hub” yang mengintegrasikan dua layanan sebelumnya, yakni Y-Connect dan My Yamaha Motor.

Lewat penggabungan itu, Y-ON diharapkan menjadi pusat informasi dan layanan terpadu bagi pengguna motor Yamaha.

Manajer Digital Customer eXperience PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Adita, menyebut kehadiran Y-ON sebagai langkah strategis perusahaan dalam menyederhanakan ekosistem digitalnya.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih praktis dan terpersonalisasi bagi konsumen,” ujar Adita dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Pada tahap awal, integrasi dimulai dengan memasukkan fitur Y-Connect ke dalam Y-ON secara bertahap.

Selama proses berlangsung, aplikasi lama masih tetap dapat digunakan hingga seluruh sistem sepenuhnya terintegrasi.

Dari sisi tampilan, Y-ON tampil lebih segar dengan pembagian fitur ke dalam empat kategori utama: Home, Ride, Memories, dan Account.