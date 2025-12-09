Yamaha Segarkan MX-King 150! Warna Baru Blue & Silver
jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Indonesia kembali menghidupkan denyut persaingan motor bebek sport melalui MX-King 150.
Tahun ini, motor berjuluk The King of Street itu hadir dengan pembaruan warna dan grafis yang membuatnya tampak lebih modern, agresif, sekaligus penuh karakter.
Penyegaran visual terasa seperti pembuktian bahwa MX-King 150 bukan hanya soal performa, tetapi juga identitas.
Yamaha memberi ruang bagi pengendara yang ingin tampil beda dan lebih percaya diri di jalanan.
Dua warna baru pun diperkenalkan: Blue dan Silver.
Varian Blue tampil begitu eksklusif dengan dominasi biru tua yang dikawinkan harmonis bersama hitam.
Sentuhan grafis beraksen merah, oranye, putih, dan silver memberi kesan dinamis tanpa membuat tampilannya kehilangan aura gagah.
Pelek depan biru tua dipadukan dengan pelek belakang hitam menjadi. detail kecil yang justru mempertegas sisi maskulin motor.
Yamaha Indonesia kembali menghidupkan denyut persaingan motor bebek sport melalui MX-King 150. Dua warna baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Sirkuit Valencia, Toprak Bikin Quartararo Kaget
- 20 Menit Penentu, Robet Simanullang, Anak Medan yang Bawa Yamaha Indonesia Mendunia
- Pengakuan Jujur Alex Rins Seusai Menjajal Yamaha M1 Bermesin V4, Simak Nih!
- Yamaha Resmi Membuka Lembaran Baru Mesin V4 di MotoGP 2026
- Profil Motor Listrik Yamaha Aerox-E: Adrenalin, Gaya, dan Karakter
- Hayomoto 8th Anniversary: Festival yang Satukan Fotografi, Otomotif, dan Kreativitas