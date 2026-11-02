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Yamaha Tinggalkan MotoGP Qatar 2026, Tak Mau Ambil Risiko

Yamaha Tinggalkan MotoGP Qatar 2026, Tak Mau Ambil Risiko
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Pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Foto: JOSE JORDAN/AFP.

jpnn.com - Yamaha mengambil keputusan besar menjelang MotoGP Qatar 2026.

Pabrikan asal Jepang tersebut memilih melewatkan seri di Sirkuit Lusail meski harus mengorbankan kesempatan empat pembalapnya untuk bertanding.

Keputusan ini sekaligus membuat Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Augusto Fernandez tidak akan meramaikan persaingan di Doha pada 6-8 November mendatang.

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Langkah Yamaha diambil menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan perkembangan kondusif.

Mereka memilih mempertahankan kebijakan pembatasan perjalanan yang berlaku bagi seluruh karyawannya daripada mengambil risiko dengan mengirimkan rombongan tim ke Qatar.

Yamaha Pilih Tidak Ambil Risiko di Qatar

Keputusan tersebut berlaku bagi kedua tim yang berada di bawah naungan Yamaha, yakni Monster Energy Yamaha dan Prima Pramac Yamaha.

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Keduanya akan melewatkan seri Qatar dan mengalihkan persiapan untuk menghadapi agenda berikutnya di Portugal.

"Setelah mencermati perkembangan terbaru di Timur Tengah, Yamaha menilai belum ada alasan yang cukup kuat untuk mengubah kebijakan pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan," tulis Yamaha.

Yamaha akhirnya mengambil keputusan besar menjelang MotoGP Qatar 2026. Simak alasan di balik keputusan besar yang berdampak pada Quartararo dkk

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