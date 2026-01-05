menu
Yamaha TMAX 560 Black Max Edition, Hitam Dominan

Yamaha TMAX 560 Black Max Edition MY2026. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha menandai 25 tahun perjalanan keluarga TMAX dengan menghadirkan TMAX 560 model 2026.

Bukan sekadar penyegaran, perayaan diwujudkan lewat kehadiran TMAX 560 Black Max Edition, sebuah edisi terbatas yang memadukan performa tinggi, sporty, dan sentuhan eksklusif khas anniversary.

Secara positioning, Black Max Edition berada di antara varian standar dan Tech Max.

Namun dari sisi aura, skuter besar itu justru tampil paling berani.

Seluruh bodi dibalut warna hitam matte yang memberi kesan agresif sekaligus elegan.

Detail premium terlihat dari pelek berwarna perak, aksen trim perak di bagian tengah, serta jok khusus hitam-merah dengan jahitan ganda yang memperkuat karakter sport touring.

Identitas edisi spesial makin jelas lewat logo “Black Max” di bagian depan.

Tak ketinggalan emblem “25th Anniversary” pada tutup tangki bahan bakar di dekat Smart Key, lengkap dengan lencana 3D merah yang menjadi penanda tonggak sejarah TMAX.

Yamaha menandai 25 tahun perjalanan keluarga TMAX dengan menghadirkan TMAX 560 Black Max Edition

