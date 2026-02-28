Yamaha TMAX Seharga Setengah Miliar Ternyata Laris Manis

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pasar yang tak begitu bergairah. Langkah YIMM menghadirkan Yamaha TMAX seharga Rp 455 juta - Rp 475 juta (OTR Indonesia) sempat memantik tanda tanya.

Skutik setengah miliar? Namun, respons pasar justru berbicara berbeda.

Sejak diperkenalkan awal 2026, Yamaha TMAX langsung mencuri perhatian. Lebih dari 50 unit terjual hanya dari pengiriman perdana.

Seluruh unit pada batch pertama, bahkan ludes dipesan sebelum benar-benar mengaspal di jalan.

Sebagian konsumen sudah menerima motornya, sisanya menyusul akhir Februari hingga awal Maret.

“First batch sold out. Untuk batch berikutnya masih kami lihat perkembangan permintaan,” ungkap Manager Public Relations, Community & YRA PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, di Jakarta, Jumat (27/2).

Fakta bahwa motor seharga hampir setengah miliar rupiah bisa habis dalam waktu singkat menunjukkan ada ceruk pasar yang matang dan siap.

Yamaha TMAX memang bukan skutik biasa. Ia menyasar segmen premium dengan karakter pembeli berbeda.