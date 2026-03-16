Yamaha Tricity 300 Terbaru Tampil Makin Segar dan Canggih, Harga Rp 170 Jutaan

jpnn.com - Yamaha Motor Company memperkenalkan versi terbaru dari skuter roda tiga andalannya, Yamaha Tricity 300, di pasar Eropa pada pertengahan Maret.

Model hadir dengan sejumlah pembaruan signifikan, terutama di sektor keselamatan dan teknologi.

Sorotan utama dari pembaruan tersebut ialah hadirnya airbag untuk pengendara.

Teknologi itu menjadi yang pertama kali dipasang pada sepeda motor produksi Yamaha, sekaligus menempatkan Tricity 300 sebagai salah satu skuter paling canggih dari sisi perlindungan pengendara.

Airbag tersebut dirancang sebagai sistem keselamatan pasif yang membantu meredam dampak benturan ketika terjadi kecelakaan.

Secara konsep, Tricity 300 memang berbeda dari skuter pada umumnya.

Motor mengusung konfigurasi tiga roda dengan dua roda di depan dan satu roda di belakang.

Yamaha membekalinya dengan teknologi Leaning Multi Wheel (LMW), yang memungkinkan dua roda depan tetap dapat miring mengikuti arah tikungan.