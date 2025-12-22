Yamaha WR125R ABS, Motor Trail Ringan Rp 50 Jutaan

jpnn.com - Yamaha kembali memanaskan segmen motor trail ringan dengan mengumumkan peluncuran Yamaha WR125R ABS.

Motor dual purpose itu dijadwalkan meluncur di Jepang pada 30 Januari 2026, sekaligus memperkuat lini WR yang selama ini dikenal tangguh di berbagai medan.

Yamaha WR125R ABS masuk kategori moped Kelas 2 di Jepang.

Meski begitu, Yamaha tidak memperlakukannya sebagai motor komuter biasa.

WR125R ABS dirancang sebagai motor dual purpose sejati, yang tetap nyaman di jalan raya dan siap diajak menjelajah jalur tanah.

Dari sisi desain, aura off-road langsung terasa. Yamaha mempertahankan garis horizontal khas motor trail mereka, dipadukan fascia baru dengan lampu depan LED vertikal.

Detail seperti bagian atas mesin yang dicat hitam mempertegas karakter WR yang kokoh dan fungsional.

Menariknya, meski bermesin 125 cc, Yamaha tidak setengah-setengah di sektor kaki-kaki.