Yamaha XSR900 2027: Bikin Emosi Membuncah

jpnn.com - Nostalgia era 90-an emang enggak pernah gagal bikin rasa hangat yang nyaman dan Yamaha melakukan itu dengan XSR900 model 2027.

Sentuhan paling manis ada di balutan warna barunya: Neon White. Sekali lirik, ingatan langsung melayang ke kejayaan balap masa lalu.

Kelir anyar bukan sekadar polesan tipis. Yamaha memadukan warna dasar putih gading dengan aksen merah muda dan biru yang kentara banget nyawa 90-annya.

Biar makin klasik, bagian rangka, lengan ayun, pelek, sampai dudukan lampu depan disepuh warna perak yang elegan.

Usut punya usut, gaya tersebut terinspirasi langsung dari legenda balap mereka, YZF750R dan versi balapnya YZF750SP yang lahir pada 1993.

Motor legendaris yang dahulu sempat bikin gempar lintasan Superbike—bahkan versi SP-nya cuma diproduksi 350 unit saja di Jepang.

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Di balik gaun klasiknya, XSR900 tetaplah "monster" jalanan modern.

Dapur pacunya masih mempercayakan mesin CP3 888 cc tiga silinder yang sanggup meletupkan tenaga 119 hp.