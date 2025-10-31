Yamaha XSR900 GP 2026: Sejarah yang Berdenyut Kembali

jpnn.com - Ada aroma nostalgia yang begitu kuat saat Yamaha memperkenalkan XSR900 GP 2026.

Bukan sekadar motor baru, ini sebuah perjalanan waktu ke era keemasan Grand Prix akhir 1970-an — masa ketika Kenny Roberts mengguncang sejarah balap motor dunia.

Kenny Roberts, atau yang dijuluki The King, bukan hanya pembalap asal Amerika pertama yang merebut gelar juara dunia kelas 500cc, tetapi juga ikon yang mengubah cara orang memandang kecepatan dan kendali.

Tiga kali beruntun dari 1978 hingga 1980, dia membawa Yamaha ke puncak kejayaan lewat tunggangan legendaris YZR500.

Semangat itulah yang kini dihidupkan kembali lewat XSR900 GP 2026.

Motor tersebut jadi puncak dari lini Sport Heritage Yamaha — perpaduan manis antara desain klasik dan performa modern.

Sorotan utama tentu ada pada tampilannya: livery Legend Yellow dengan pola speedblock hitam khas Yamaha, persis seperti tunggangan Roberts pada masa jayanya.

Ada juga opsi Legend Red yang lebih modern, tetapi tetap menjaga aura retro yang menggoda.