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Yamaha Y16ZR-R Terbaru Diklaim Lebih Bertenaga, Harga Rp 47 Jutaan

Yamaha Y16ZR-R Terbaru Diklaim Lebih Bertenaga, Harga Rp 47 Jutaan
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Motor bebek sport Yamaha Y16ZR-R MY2026. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha memperbarui motor bebek sport andalannya lewat peluncuran Y16ZR-R 2026.

Model yang dikenal sebagai Exciter 155 VVA di Vietnam ini mendapat sejumlah penyegaran, mulai dari performa mesin hingga fitur keselamatan.

Salah satu perubahan utama ada pada mesin 155 cc satu silinder berpendingin cairan, dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA).

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Yamaha menaikkan rasio kompresinya menjadi 11,6:1 sehingga tenaga maksimal kini mencapai 18,7 PS pada 9.500 rpm.

Angka tersebut meningkat dari 17,6 PS pada model sebelumnya, sedangkan torsinya tetap berada di angka 14,4 Nm pada 8.500 rpm.

Tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan dengan assist and slipper clutch.

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Yamaha juga mengubah rasio final gear menjadi 14/48 untuk memberikan respons akselerasi yang lebih sigap.

Pembaruan menarik lainnya datang dari sektor keselamatan. Y16ZR-R menjadi motor underbone Yamaha pertama yang mendapatkan Traction Control System (TCS).

Yamaha memperbarui motor bebek sport andalannya di Malaysia lewat Y16ZR-R 2026. Harga Rp 47 jutaan

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