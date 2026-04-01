Yana Shcherban Cedera, Jakarta Pertamina Datangkan Irina Voronkova

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro mendatangkan Irina Voronkova untuk menggantikan Yana Shcherban.

Pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu direkrut seusai menyelesaikan musim di kompetisi liga voli China bersama Shanghai Bright Ubest.

Sementara itu, Yana Shcherban harus menepi seusai kondisi terakhirnya mengalami cedera di bagian lutut saat berlatih.

Atas kondisi itu, manajemen Jakarta Pertamina Enduro harus memutar otak untuk bisa mencari pengganti sepadan dari mantan pemain CDA Talmassons di Liga Italia itu.

Pilihan akhirnya jatuh ke tangan Voronkova yang sudah akrab dengan kompetisi voli Tanah Air.

Atlet bertinggi badan 190 cm itu pernah bergabung dengan Popsivo Polwan dan mengantarkan tim milik Kepolisian RI tersebut ke peringkat ketiga pada Proliga edisi 2024.

Jakarta Pertamina Enduro saat ini tengah berupaya mempertahankan gelar juara Proliga 2026.

Demi target besar tersebut bahkan musim ini manajemen merogoh kocek lebih dalam untuk mendatangkan Megawati Hangestri Pertiwi dari Manisa BBSK (Turki).