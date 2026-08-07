jpnn.com - Kemajuan apa saja yang terjadi selama 20 tahun terakhir di bidang transplantasi hati?

Yang terbaru: penggunaan robot di saat pengambilan hati milik pendonor yang akan diberikan kepada pasien.

Seorang dokter mengoperasikan robot untuk melakukan transplantasi --WashU Medicine-

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Sembilan bulan lalu Nisa menjadi orang pertama di RS Persahabatan Beijing. Separuh hati Nisa dipotong untuk dipasang di badan suaminyi sendiri.

Kemarin saya bertemu Nisa dan suami. Dua-duanya sangat sehat. Belum begitu lama pulang dari haji.

Tiga bulan lalu, di RS Fatmawati Jakarta, dilakukan transplantasi hati dengan teknik yang juga baru --meski tidak sebaru robot. Yakni pengambilan hatinya dilakukan dengan tehnik laparoskopi. Baru sekali itu dilakukan di Indonesia. Perut pendonor tidak perlu disayat panjang. Cukup 15 cm.

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Kok masih 15 cm? Tidak cukup dikeluarkan lewat lubang selang untuk memasukkan kamera dan pisau?

Laparoskopinya sendiri memang tidak perlu sayatan panjang. Begitu kamera dan pisau dimasukkan lewat ujung "selang" dokter melakukan pemotongan hati pakai tuas di komputer seperti dalam permainan game.