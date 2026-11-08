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Yangwang Altior Tak Segan Mengusik Dominasi Para Raja

Yangwang Altior Tak Segan Mengusik Dominasi Para Raja
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Yangwang Altior. Foto: yangwang

jpnn.com - Peta persaingan sedan ultramewah dunia baru saja kedatangan pemain yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Di balik gemerlap Abu Dhabi, BYD lewat lini mahakaryanya, Yangwang, meluncurkan Altior—sebuah sedan eksklusif yang siap mengusik dominasi raja-raja lama.

Bukan cuma sekadar hadir, sedan yang dilepas dengan harga kisaran Rp 4,8 miliar ini datang membawa pernyataan tegas.

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Di atas kertas dan di jalanan, Altior memosisikan dirinya sejajar, bahkan siap mengangkangi—nama-nama besar seperti Rolls-Royce Ghost dan Mercedes-Maybach S-Class.

Kesan mewah itu bukan bualan pemasaran semata.

Pandangan pertama pada eksteriornya langsung menyapa dengan ornamen yang terbilang ekstrem: taburan permata dan emblem depan ditempa dari emas murni 24 karat.

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Garis bodi coachline sepanjang 4,8 meter dipoles rapi menggunakan tangan, disandingkan dengan grill megah bertabur 137 elemen kristal.

Masuk ke dalam kabinnya bagai berpindah ke lounge jet pribadi.

Peta persaingan sedan ultramewah dunia baru saja kedatangan pemain yang tak bisa dipandang sebelah mata. BYD dengan brand mewahnya Yangwang

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