Yangwang U9 Berhasil Memecahkan Rekor Kecepatan, Intip 5 Teknologi Kunci

jpnn.com - BYD - Yangwang U9 baru saja memecahkan rekor kecepatan kendaraan listrik global di lintasan uji, dengan capaian tertinggi 472,41 kpj.

Pencapaian rekor kecepatan Yangwang U9 merupakan hasil dari lima arsitektur teknologi inti berikut:

1. Platform tegangan ultra-tinggi 1200V

Penggunaan platform tegangan ultra-tinggi 1200V merupakan salah satu faktor kunci dalam performa Yangwang U9.

Dibandingkan dengan platform tegangan konvensional, sistem 1200V memungkinkan motor listrik menyerap energi secara lebih efisien selama operasi, sehingga menghasilkan keluaran lebih bertenaga dan stabil dengan kecepatan maksimum 472,41 kpj.

2. Platform e4 (Yi Sifang) dengan motor bertenaga tinggi

Inti dari sistem propulsi U9 adalah platform e4 (Yi Sifang), yang merupakan platform empat motor pertama di dunia yang dibangun dengan motor listrik berkinerja tinggi berkecepatan sekitar 30.000 rpm.

Setiap motor menghasilkan daya puncak 555 kW, berkontribusi pada sistem gabungan mengesankan dengan daya 2.977 hp (atau 3.019 Ps).