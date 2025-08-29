menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Yangwang U9 Berhasil Memecahkan Rekor Kecepatan, Intip 5 Teknologi Kunci

Yangwang U9 Berhasil Memecahkan Rekor Kecepatan, Intip 5 Teknologi Kunci

Yangwang U9 Berhasil Memecahkan Rekor Kecepatan, Intip 5 Teknologi Kunci
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD - Yangwang U9 saat mejeng di GIIAS 2025. Foto: ridho

jpnn.com - BYD - Yangwang U9 baru saja memecahkan rekor kecepatan kendaraan listrik global di lintasan uji, dengan capaian tertinggi 472,41 kpj.

Pencapaian rekor kecepatan Yangwang U9 merupakan hasil dari lima arsitektur teknologi inti berikut:

1. Platform tegangan ultra-tinggi 1200V

Baca Juga:

Penggunaan platform tegangan ultra-tinggi 1200V merupakan salah satu faktor kunci dalam performa Yangwang U9.

Dibandingkan dengan platform tegangan konvensional, sistem 1200V memungkinkan motor listrik menyerap energi secara lebih efisien selama operasi, sehingga menghasilkan keluaran lebih bertenaga dan stabil dengan kecepatan maksimum 472,41 kpj.

2. Platform e4 (Yi Sifang) dengan motor bertenaga tinggi

Baca Juga:

Inti dari sistem propulsi U9 adalah platform e4 (Yi Sifang), yang merupakan platform empat motor pertama di dunia yang dibangun dengan motor listrik berkinerja tinggi berkecepatan sekitar 30.000 rpm.

Setiap motor menghasilkan daya puncak 555 kW, berkontribusi pada sistem gabungan mengesankan dengan daya 2.977 hp (atau 3.019 Ps).

BYD - Yangwang U9 baru saja memecahkan rekor kecepatan kendaraan listrik global di lintasan uji, dengan capaian tertinggi 472,41 kpj.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI