Yanuar Arif Raih KWP Award 2026, Tegaskan Komitmen Memperkuat Reformasi Hukum & Pemasyarakatan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo meraih penghargaan sebagai Legislator Peduli Reformasi Hukum dan Pemasyarakatan dalam ajang KWP Awards 2026. Acara itu berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

KWP Awards 2026 mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas” sebagai bentuk apresiasi kepada para legislator yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Yanuar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia menilai apresiasi ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata. “Penghargaan ini saya terima dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bentuk kepercayaan yang harus saya jawab dengan kerja yang lebih sungguh-sungguh,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Dia menambahkan penghargaan ini harus menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kinerja sebagai wakil rakyat, khususnya dalam mendorong reformasi hukum dan pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

“Bagi saya, penghargaan ini justru menjadi pengingat agar tidak berpuas diri. Ini harus menjadi pemacu untuk lebih giat lagi menjalankan tugas sebagai anggota DPR, terutama dalam memastikan reformasi hukum berjalan dengan adil dan sistem pemasyarakatan semakin manusiawi serta berorientasi pada pembinaan,” paparnya.

Yanuar juga mengapresiasi peran KWP DPR RI yang selama ini aktif mengawal kinerja parlemen sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi para legislator.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan parlemen yang terus mengawal dan mengkritisi kerja-kerja DPR. Peran ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kami sebagai wakil rakyat,” tambahnya.

Yanuar berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bersama bagi seluruh anggota DPR RI untuk terus meningkatkan dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. (antara/jpnn)