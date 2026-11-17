jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo mengecam keras dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Yanuar mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus itu secara transparan dan objektif, tanpa terpengaruh kedudukan maupun kekuasaan pihak yang diduga terlibat.

“Tentu ini sebuah tindakan yang biadab. Ini harus diusut tuntas karena kejahatan kepada perempuan ini sebuah penistaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia,” kata Yanuar dalam keterangan persnya, Selasa (17/11).

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Legislator PKS dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Tengah itu menekankan pentingnya penegakan hukum yang jujur dan terbuka untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.

Menurut Yanuar, dugaan keterlibatan seorang pejabat publik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat dalam mengungkap fakta dan memproses perkara sesuai ketentuan hukum.

“Saya meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak dan melaksanakan penegakan hukum seterang-terangnya, sejujur-jujurnya,” ujarnya.

Selain mendesak kepolisian, Yanuar turut meminta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan investigasi lebih mendalam terhadap kasus tersebut.

Dia menilai keterlibatan lembaga independen penting untuk memastikan penanganan perkara memberikan perhatian serius terhadap hak dan kepentingan korban.