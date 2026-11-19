jpnn.com, JAKARTA - Platform analisis teknikal Yard Charts resmi menghadirkan layanan berbahasa Indonesia. Pembaruan ini memudahkan trader memantau peluang pergerakan saham Amerika Serikat dan aset kripto melalui pemindaian pola chart otomatis.

Platform asal Italia tersebut juga memperkenalkan dua pola chart baru serta memperbarui tampilan dasbor alert dan versi mobile.

CEO Yard Charts Ulrico Bracci mengatakan pembaruan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah bagi pengguna dalam memahami dan mengoperasikan platform.

“Pengguna pada dasarnya ingin memahami apa itu Yard Charts dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Namun, banyak yang kesulitan bahkan dengan konsep paling sederhana,” kata Bracci dalam siaran persnya, Rabu (18/11).

Menurut dia, antarmuka baru dirancang agar pengguna bisa memahami fungsi utama platform tanpa harus menghabiskan banyak waktu membaca panduan.

“Karena itu, kami membuat antarmuka yang memungkinkan pengguna memahami Yard Charts dan nilai utamanya cukup dengan menggunakannya dan menikmati prosesnya,” ujarnya.

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Yard Charts menggunakan teknologi pemindaian otomatis untuk mendeteksi pola teknikal pada grafik harga.

Perusahaan mengklaim sistem tersebut mampu memindai lebih dari 13.000 saham, ETF, pasangan mata uang, dan aset kripto setiap hari. Adapun 270 aset dengan likuiditas tertinggi dipindai setiap jam.