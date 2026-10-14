Yarsi Mengedukasi Literasi Informasi untuk Tangkal Hoaks di Bogor

jpnn.com - BOGOR - Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Yarsi menggelar kegiatan edukasi dan pendampingan masyarakat dalam rangka menangkal hoaks melalui Program Literasi Informasi Berbasis Perpustakaan di Desa Bantarsari, Bogor.

Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Ario Adi Prakoso, Indah Kurnianingsih, Irfan Islami, dan Akmalia dari Mafindo/Turn Back Hoaks.

Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam memverifikasi informasi, antara lain dengan memeriksa kredibilitas sumber, membaca berita secara menyeluruh, serta membandingkan informasi dengan sumber lain yang tepercaya sebelum membagikannya.

"Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari penyebaran hoaks dan menjadi pengguna informasi yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab," tutur Ario Adi Prakoso.

Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial.

Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak langsung mempercayai setiap berita yang diterima. Materi kegiatan juga membahas pentingnya memeriksa fakta serta perspektif Islam dalam menyikapi dan menyampaikan informasi.

Selain membahas cara menangkal hoaks, kegiatan ini turut mengangkat peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi.

Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi.