Yasser Hassan Berharap Timnas Indonesia Berlaga di Piala Dunia 2030

jpnn.com - JAKARTA - Yasser Hassan Farag Elshemy menyampaikan dukungan dan harapan agar Timnas Indonesia dapat berlaga di ajang Piala Dunia 2030, sebagaimana kiprah tim nasional Iran yang berlaga pada Piala Dunia 2026.

Yasser Hassan Farag Elshemy merupakan Duta Besar Mesir untuk Indonesia.

“Saya berharap dapat melihat Indonesia mengamankan posisi yang kuat dan positif di Piala Dunia 2030 mendatang,” kata Dubes Elshemy saat menjawab pertanyaan media di sela peringatan The National Day of The Arab Republic of Egypt 2026 di Jakarta, Rabu (24/6).

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Diplomat senior itu menyampaikan bahwa sepak bola bagi Mesir bukan sekadar permainan, melainkan bagian yang sangat melekat dari budaya Kairo.

Sepak bola, katanya, memiliki kemampuan untuk berbicara langsung kepada rakyat dan menyatukan semua orang tanpa memandang latar belakang sosial mereka.

Mesir tercatat sebagai negara Arab pertama yang tampil di ajang Piala Dunia, tepatnya pada edisi 1934 di Italia.

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Kini, negara tersebut kembali berlaga di Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah.

“Kami sangat bangga terhadap tim nasional kami. Mesir adalah negara Arab pertama yang tampil di Piala Dunia pada tahun 1934 di Italia, dan kini pada 2026, kami berada di ambang lolos ke babak berikutnya setelah meraih kemenangan besar di pertandingan terakhir kami,” katanya.