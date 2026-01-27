menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Yasutaka Nishioka Ditunjuk Sebagai Presiden Direktur PT Uni-Charm Indonesia

Yasutaka Nishioka Ditunjuk Sebagai Presiden Direktur PT Uni-Charm Indonesia

Yasutaka Nishioka Ditunjuk Sebagai Presiden Direktur PT Uni-Charm Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan perubahan susunan direksi perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada Senin, 26 Januari 2026. Foto: Dok. Uni-Charm Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan perubahan susunan direksi perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada Senin, 26 Januari 2026.

Dalam RUPS LB tersebut, para pemegang saham telah membahas dan menyetujui pengunduran diri tiga anggota direksi perseroan serta sekaligus menyetujui pengangkatan tiga anggota baru, yang mengakibatkan perubahan susunan direksi perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh proses terkait perubahan susunan Direksi ini telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca Juga:

Yasutaka Nishioka, sebagai Presiden Direktur yang baru terpilih memercayai bahwa perubahan struktur direksi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memastikan operasional berjalan selaras dengan prioritas bisnis di masa depan.

Dia meyakini perubahan ini akan memperkuat fondasi Perseroan dalam mengeksekusi rencana kerja yang lebih kompetitif.

"Perseroan tengah mengakselerasi momentum pemulihan untuk memacu kinerja operasional yang lebih tangguh menghadapi rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2030. Melalui ekspansi bisnis berkelanjutan dan penguatan struktur internal, kami berkomitmen penuh menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan dalam jangka panjang," kata Nishioka.

Baca Juga:

"Kami juga akan terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab utama kami kepada publik dan seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi yang proaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. (rhs/jpnn)

PT Uni-Charm Indonesia Tbk menyampaikan perubahan susunan direksi dalam RUPS LB.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI