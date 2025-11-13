menu
Aktris senior Yatti Surachman hingga Ratna Listy Jadi Panitia Diskusi Hari Ibu. Foto: Forwan

jpnn.com, JAKARTA - Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) akan memperingati Hari Ibu dengan menggelar kegiatan tahunan bertajuk “Diskusi Riang Gembira Perempuan Hebat di Industri Musik dan Film Indonesia.”

Tahun ini, tiga artis perempuan senior yang juga pengurus FORWAN dipercaya menjadi panitia pelaksana acara tersebut.

Ketiganya adalah Yatti Surachman sebagai ketua panitia, Ratna Listy sebagai sekretaris, dan Nina Nugroho sebagai bendahara. Mereka bertiga merupakan anggota Dewan Kehormatan FORWAN yang dikenal aktif di dunia hiburan sekaligus organisasi.

Ketua Umum FORWAN, Sutrisno Buyil, mengatakan pemilihan tiga selebritas ini merupakan langkah tepat karena mereka memiliki pengalaman, kredibilitas, dan semangat untuk menghidupkan kembali semangat apresiasi bagi perempuan di industri hiburan.

“Hasil rapat pengurus menyepakati panitia dari kalangan internal, yakni Mbak Yatti Surachman, Mbak Ratna Listy, dan Mbak Nina Nugroho. Mereka semua merupakan Dewan Kehormatan FORWAN,” ujar Sutrisno, dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Yatti Surachman mengungkapkan bahwa edisi ketiga Diskusi Perempuan Hebat di Industri Musik dan Film ini akan dikemas dengan konsep baru yang lebih segar dan inspiratif.

“Kami ingin acara ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tidak monoton dan tetap menghibur,” ungkap artis senior yang masih aktif di film dan sinetron itu.

Ratna Listy menambahkan, pihaknya berencana menggelar acara di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, agar interaksi antara pelaku industri dan publik semakin terbuka.

Yatti Surachman, Ratna Listy, dan Nina Nugroho ditunjuk FORWAN jadi panitia Diskusi Hari Ibu 2025.

