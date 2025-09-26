Yaya Fara Bawa Pesan Mendalam Lewat Lagu Temukan Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yaya Fara akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Temukan Kembali, pada Jumat (26/9).

Lagu pop nan indah tersebut merupakan single ketiga dari dirinya yang kini eksis sebagai solois.

Adapun Yaya Fara merupakan mantan personel Dewi Dewi dan eks vokalis The Winner.

Perempuan berdarah Minang yang bernama asli Pratami Marja J itu sudah lama menanti momen untuk bisa memperdengarkan karya orisinal kepada para pendengar.

Walau dikenal sebagai vokalis band yang kerap menyanyikan lagu pop/rock, Yaya Fara dalam proyek solonya hadir dengan nuansa yang berbeda.

Lagu-lagunya bernuansa lebih pop, ballad, bahkan ada yang diberi sentuhan folk.

Yaya Fara mengatakan Temukan Kembali bukan hanya sebuah lagu, lebih dari itu, cerita tentang perjalanan batin menuju kedewasaan dan penerimaan diri. Proses menemukan kembali bahagia dan ketenangan dengan keberanian untuk melangkah.

Menurutnya, ada kalanya dalam hidup mengalami fase-fase terendah. Fase merasa seperti kehilangan diri sendiri, kepercayaan diri, kadang merasa tidak ada yang mengerti, kesepian, fase banyak kekecewaan pada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.