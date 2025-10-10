Yaya Sunarya Ungkap Program Latihan Persib Bandung di Jeda Internasional

jpnn.com - Persib Bandung tak ingin kehilangan ritme meski kompetisi tengah berhenti karena jeda internasional.

Alih-alih menurunkan intensitas, tim pelatih justru memanfaatkan waktu ini untuk menggenjot kebugaran para pemain.

Selama 10 hari ke depan, skuad Maung Bandung dijadwalkan menjalani berbagai program peningkatan fisik sebelum kembali berlaga menghadapi PSBS Biak pada 17 Oktober mendatang.

Latihan Berat Jadi Menu Utama di Masa Jeda

Pelatih fisik Persib Yaya Sunarya menjelaskan bahwa program ini dimulai pada Selasa (7/10/2025) setelah seluruh pemain mendapat jatah libur selama lima hari seusai pertandingan AFC Champions League Two melawan Bangkok United.

"Kami coba menjaga dan meningkatkan kondisi setelah libur. Ada metode khusus untuk mengembalikan performa fisik pemain," ujar Yaya.

Program Latihan dengan Metode Khusus

Program yang disusun tim pelatih mencakup latihan speed endurance, agility, dan aerobic endurance.

Menurut Yaya, komposisi latihan dirancang agar pemain tetap berada di level kebugaran optimal menjelang pertandingan berikutnya.

"Kami terus berusaha menjaga kontinuitas latihan, terutama kalau jeda lebih dari 10 hari," tambahnya.