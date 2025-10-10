menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Yaya Sunarya Ungkap Program Latihan Persib Bandung di Jeda Internasional

Yaya Sunarya Ungkap Program Latihan Persib Bandung di Jeda Internasional

Yaya Sunarya Ungkap Program Latihan Persib Bandung di Jeda Internasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sesi latihan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tak ingin kehilangan ritme meski kompetisi tengah berhenti karena jeda internasional.

Alih-alih menurunkan intensitas, tim pelatih justru memanfaatkan waktu ini untuk menggenjot kebugaran para pemain.

Selama 10 hari ke depan, skuad Maung Bandung dijadwalkan menjalani berbagai program peningkatan fisik sebelum kembali berlaga menghadapi PSBS Biak pada 17 Oktober mendatang.

Baca Juga:

Latihan Berat Jadi Menu Utama di Masa Jeda

Pelatih fisik Persib Yaya Sunarya menjelaskan bahwa program ini dimulai pada Selasa (7/10/2025) setelah seluruh pemain mendapat jatah libur selama lima hari seusai pertandingan AFC Champions League Two melawan Bangkok United.

"Kami coba menjaga dan meningkatkan kondisi setelah libur. Ada metode khusus untuk mengembalikan performa fisik pemain," ujar Yaya.

Program Latihan dengan Metode Khusus

Program yang disusun tim pelatih mencakup latihan speed endurance, agility, dan aerobic endurance.

Baca Juga:

Menurut Yaya, komposisi latihan dirancang agar pemain tetap berada di level kebugaran optimal menjelang pertandingan berikutnya.

"Kami terus berusaha menjaga kontinuitas latihan, terutama kalau jeda lebih dari 10 hari," tambahnya.

Persib Bandung tak ingin kehilangan ritme meski kompetisi tengah berhenti karena jeda internasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI