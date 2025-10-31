Yayasan CAS Ajak Pelajar Bogor Perangi Tawuran-Narkoba Lewat Jumat Berkah

jpnn.com, BOGOR - Kegiatan sosial “Jumat Berkah” yang digelar Yayasan Catatan Akhir Sekolah (CAS) di Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, menjadi ajang berbagi sekaligus kampanye moral bagi warga dan Pelajar sekitar Bogor.

Program yang sudah berjalan selama empat tahun ini tidak hanya membagikan makanan gratis kepada warga, tetapi juga melibatkan pelajar, ojek online, pengamen dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kepedulian sosial serta menjauhkan diri dari tawuran dan Narkoba.

Ketua Yayasan CAS Endrik Saputra mengatakan kegiatan Jumat Berkah digelar rutin setiap pekan tanpa henti sejak empat tahun terakhir.

Dia menyebut kegiatan ini bertujuan memperkuat semangat berbagi dan memberi ruang positif bagi anak muda di lingkungan sekitar.

“Alhamdulillah, tujuan kami dari empat tahun berjalan ini adalah istiqomah. Jumat kami tidak pernah putus,” ujar Endrik, Jumat (31/10/2025).

“Kegiatan ini melibatkan warga sekitar, pengamen jalanan, ojek online dan pelajar sekolah. Kami ingin anak-anak muda punya wadah positif, bukan ikut tawuran anarkis atau terjerumus narkoba,” tambahnya.

Baca Juga: Krakatau Steel Peduli Gelar Jumat Berkah di Madrasah Ibtidaiyah Cilegon

Endrik mengaku prihatin dengan maraknya aksi tawuran dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar khususnya STM/SMK.

Sebagai bentuk respons, pihaknya menggelar berbagai kegiatan sosial dan edukatif, termasuk GBA (Gradatur Bogor Arena) yang mengusung tagline “Stop Tawuran, Bunuh Narkoba”.