Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes Gelar Bakti Sosial

jpnn.com - Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes menggelar Bakti Sosial Bidang kesehatan.

Bakti sosial tersebut di antaranya Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks, Cek Kesehatan Umum/Mini MCU & Quantum, Terapi Akupuntur, Terapi BSM, Pemeriksaan & Pemberian Kacamata Gratis, Pemeriksaan Gigi, Senam Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Talk Show Kesehatan Deteksi & Cegah Kanker Payudara Sejak Dini diberikan oleh Health Motivator Dr Jusuf Kristianto, MM, MHA,MPH,Phd.

Bakti sosial dalam rangka memperingati hari Bakti Kesehatan Nasional atau yang biasa di sebut Hari Kesehatan Nasional ke-61 dilaksanakan di Pre-Function The Hall Senayan City Lt. 8 pada Rabu (26/11/2025).

Sebanyak 1.000 orang mengikuti kegoatan bakti sosial. Hal ini tak lepas dari dukungan dari Mitra-Mitra Yayasan seperti all: Yayasan Global CEO Indonesia, Gapopin, Superindo, Rinnai, Miyako, Puskesmas Tanah Abang, Kimia farma Westerindo, Sinshe Santoso, Sinshe Hilman, Heviitro, Perkumpulam YAP, Redbull.

Baca Juga: Boss Amazon Jeff Bezos Bentuk Yayasan Sosial Bernilai Rp 3T

Ketua Pelaksana Hari Bakti Kesehatan Nasional Ke-61 sekaligus Wakil Ketua Umum Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia, Petrus Dananjoyo, SH berharap melalui event masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan, akses layanan medis gratis.

“Kami berharap dapat membantu mendeteksi dan memberikan solusi untuk masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat kurang mampu yang mengikuti kegiatan ini,” ujar Dananjoyo