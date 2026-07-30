Yayasan Jabal Qur'an-PPUMI Pastikan SPPG MBG Penuhi Standar, Terbuka untuk Audit

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Jabal Qur'an Indonesia-PPUMI menegaskan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor telah berjalan sesuai aturan.

Yayasan juga menyatakan siap menjalani evaluasi maupun pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga audit pemerintah.

SPPG yang berlokasi di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, disebut beroperasi berdasarkan regulasi, petunjuk teknis (juknis), dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.

Yayasan menjelaskan proses registrasi hingga penetapan lokasi SPPG dilakukan secara terbuka melalui portal resmi Badan Gizi Nasional (BGN) sejak awal 2025. Seluruh tahapan pendaftaran dijalankan secara mandiri dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Untuk menjamin keamanan pangan dan mutu layanan, dapur SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, HACCP, serta Sertifikasi Halal.

Seluruh juru masak dan tenaga operasional juga telah mengantongi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

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Ketua Yayasan Jabal Qur'an Indonesia, Dr. Hj. Munifah Syanwani mengatakan transparansi dan keselamatan penerima manfaat menjadi komitmen utama yayasan dalam menjalankan program MBG.

"Kepercayaan publik dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas kami. Seluruh fasilitas telah memenuhi standar BGN dan standar internasional," ujar Munifah dalam keterangannya, Kamis (30/7).