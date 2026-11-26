jpnn.com, JAKARTA - Jardine Foundation resmi meluncurkan Yayasan Jardine untuk Indonesia, sekaligus menandatangani kerja sama Program Beasiswa Jardine bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) guna memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas bagi talenta muda Tanah Air.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Jardine untuk Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pendirian yayasan lokal ini merupakan kelanjutan dari kiprah Yayasan Jardine yang telah bermitra dengan pelajar dan universitas di Indonesia selama 20 tahun terakhir.

"Kami ingin menciptakan efek berganda, di mana kesempatan yang kami berikan kepada generasi muda hari ini pada gilirannya membuat mereka berkontribusi bagi komunitas dan menciptakan peluang bagi orang lain," katanya dalam peresmian Yayasan Jardine untuk Indonesia dan Beasiswa Jardine-ITB di Jakarta, Kamis.

Keberadaan yayasan, lanjutnya, diharapkan menciptakan efek berganda serta menjadi pembuka pintu kesempatan bagi generasi muda di berbagai daerah, dengan target mendukung 105 penerima beasiswa di dalam negeri pada tahun akademik 2026–2027.

Nantinya, yayasan berencana menggandakan jumlah tersebut menjadi 210 penerima beasiswa pada tahun akademik 2027–2028.

?Dalam kesempatan yang sama Kepala Yayasan Jardine Donna Titley menjelaskan sejak berdiri pada 1982 yayasan ini mengusung misi utama access, leadership, lasting impact bagi pelajar berprestasi.

"Kami memberdayakan siswa berprestasi dengan keterbatasan finansial untuk mengakses pendidikan kelas dunia, menjadi pemimpin di bidangnya, dan menciptakan dampak yang berkelanjutan," kata Donna.

?Donna mengungkapkan dalam 44 tahun perjalanannya hingga 2026, program beasiswa ini telah berkembang dari hanya satu penerima menjadi 150 penerima per tahun di berbagai institusi terkemuka, mulai dari Oxford dan Cambridge hingga Hong Kong, Vietnam, dan Indonesia, dengan riset yang membuktikan satu beasiswa rata-rata mampu meningkatkan kualitas hidup 26 orang.