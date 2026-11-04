Yayasan JHL Merah Putih Kasih Siap Bangun Pabrik Kelapa di NTB

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan JHL Merah Putih Kasih menyatakan kesiapan mendukung pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui kelompok usaha pendirinya, Jerry Hermawan Lo, rencana investasi tersebut diarahkan untuk memperkuat hilirisasi kelapa, meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Jerry mengatakan realisasi pembangunan pabrik membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam memperluas areal perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman kelapa guna menjamin ketersediaan bahan baku industri.

”Saya sudah berjanji kepada Pak Gubernur, tolong lakukan replanting kelapa sebanyak mungkin. Nanti kelompok usaha saya akan membangun pabrik di sini. Itu janji saya,” kata Jerry dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).

Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan Jerry saat penyerahan Beasiswa Kelapa 2026 oleh Yayasan JHL Merah Putih Kasih kepada 100 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Senin (2/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Rektor Unram Prof. Dr. Sukardi, MPd., serta jajaran akademisi dan mahasiswa.

Menurut Jerry, pembangunan pabrik di NTB merupakan bagian dari ekspansi industri pengolahan kelapa yang dikembangkan kelompok usahanya. Saat ini, pihaknya telah memiliki tiga pabrik kelapa dan berencana menambah dua pabrik lagi pada 2027, dengan target kapasitas pengolahan mencapai dua juta butir kelapa per hari.

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Jerry menjelaskan kelompok usahanya kini mengembangkan konsep Royal Agro Industry, yakni sistem usaha pertanian yang mengutamakan pengolahan hasil panen menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dipasarkan.

”Dua tahun lalu saya masih berbicara tentang agribisnis. Sekarang konsepnya sudah berubah menjadi Royal Agro Industry. Setiap tanaman yang kami tanam tidak langsung dijual, tetapi diindustrikan terlebih dahulu agar memiliki nilai tambah,” ujarnya.