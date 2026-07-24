Yayasan Kembara Nusa Hadirkan Layanan Kesehatan Gigi Gratis Untuk Warga Alor

jpnn.com, ALOR - Yayasan Kembara Nusa kembali menghadirkan program layanan kesehatan gigi gratis bagi masyarakat, serta edukasi kesehatan gigi bagi anak-anak dan orang dewasa pada 23–24 Juli 2026.

Kali ini, bersama GIGI.ID dan Basecamp Melangkiki dengan dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Peduli, program tersebut menyentuh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), yakni Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Sebanyak 74 relawan lintas profesi terlibat dalam program layanan kesehatan gigi besutan Kembara Nusa yang dilaksanakan pada 23-24 Juli 2026.

Para relawan tersebut di antaranya dokter, spesialis, dan tenaga non-medis lainnya yang berasal dari penjuru Indonesia.

“Alor menjadi perhatian kami mengingat masih adanya tantangan terhadap akses layanan kesehatan gigi. Tujuan kami bukan hanya menangani keluhan, tetapi juga membantu masyarakat mencegah masalah gigi berulang," ujar drg. Stella Valentina, Co-Founder Kembara Nusa.

"Karena itu, pemeriksaan dan perawatan selalu kami lengkapi dengan edukasi menyikat gigi yang benar dan pentingnya pemeriksaan rutin. Di wilayah kepulauan, pengetahuan yang dapat diterapkan setiap hari sama pentingnya dengan menghadirkan layanan medis,” imbuh drg. Stella Valentina.

Program di Alor menjadi bakti sosial Kembara Nusa yang ke empat di Nusa Tenggara Timur, sekaligus program pengabdian tahunan kedelapan sejak yayasan berdiri pada 2018.

Selama dua hari, masyarakat memperoleh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gigi, tindakan medis berdasarkan kebutuhan dan hasil pemeriksaan, serta edukasi mengenai cara dan waktu menyikat gigi yang benar.