Yayasan Pesantren Indonesia Minta Kejari Indramayu Segera Eksekusi Pengembalian Aset dan Dana

jpnn.com - Yayasan Pesantren Indonesia (Pondok Pesantren Al Zaytun) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu segera melaksanakan eksekusi pengembalian aset, kendaraan, tanah, bangunan, dan/atau dana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama terpidana Abdussalam Panji Gumilang.

Pengembalian harus dilakukan secara utuh, lengkap, dan langsung kepada Yayasan Pesantren Indonesia sebagai badan hukum pemilik yang berhak.

Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Datuk Iskandar Saefullah menyebut pengembalian tersebut tidak boleh diserahkan kepada terpidana secara pribadi maupun kepada pengurus lama yang tercantum dalam akta tahun 2011.

"Permohonan formal telah disampaikan melalui surat resmi tertanggal 3 Agustus 2026 yang ditandatangani Ketua Pengurus Yayasan, Iskandar Saifullah, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan beserta segenap perubahannya, termasuk Akta Nomor 10 tanggal 20 Desember 2024," kata Datuk Iskandar dikutip dari siaran pers, Senin (17/8/2026).

Iskandar menjelaskan permohonan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.SUS/2026/PT BDG tanggal 18 Februari 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6624 K/Pid.Sus/2026.

Dia menyebut kedua putusan itu memerintahkan pengembalian aset, kendaraan, tanah, bangunan, dan dana yang disita. "Dalam persidangan, terpidana Abdussalam Panji Gumilang secara resmi mengakui bahwa seluruh kendaraan, tanah, bangunan, dan dana yang disita merupakan milik Yayasan Pesantren Indonesia, bukan milik pribadi," tuturnya.

Pengakuan tersebut menurutnya telah menjadi fakta persidangan, dipertimbangkan majelis hakim, dan sebelumnya sudah disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan Tipideksus Bareskrim.

Yayasan menegaskan bahwa aset-aset tersebut merupakan kekayaan sah badan hukum yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan, dakwah, dan kemaslahatan umat.