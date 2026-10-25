Yayasan Ronald McDonald House Perbarui Identitas dan Perluas Jangkauan Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 22.500 keluarga pasien anak yang dirangkul Yayasan Ronald McDonald House Indonesia (sebelumnya Yayasan RMHC) selama 15 tahun terakhir.

Memasuki babak baru, yayasan resmi memperbarui identitas visualnya sekaligus tancap gas memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah.

Logo baru dengan simbol hati dan rumah bergaya modern kini diusung, membawa filosofi “Putting Families at the Heart of Care”.

Pembaruan itu menegaskan kembali semangat utama mereka: Keluarga Tetap Bersama.

“Identitas baru ini menjadi momentum menegaskan komitmen kami. Ke depan, kami ingin makin banyak keluarga merasakan manfaat serupa,” ungkap Ketua Yayasan Ronald McDonald House Indonesia Caroline Djajadiningrat, dalam keterangannya, Minggu (25/10).

Tak sekadar simbolik, angka-angka yang mereka torehkan berwujud kelegaan nyata.

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Yayasan telah menyediakan 78.202 malam menginap gratis bagi 3.108 keluarga, memangkas biaya akomodasi dan transportasi hingga Rp7,82 miliar.

Saat ini, empat Rumah Singgah dengan total 111 kamar pribadi beroperasi gratis di Jakarta dan Denpasar.