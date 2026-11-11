Yayasan Trisakti Klaim Putusan Inkrah Jadi Dasar Kepemilikan Aset Trisakti
jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Trisakti mengeluarkan surat pemberitahuan terbuka kepada masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti pada 9 November 2026.
Surat bernomor 060/YT-III/S/XI/2026 itu berisi pemberitahuan mengenai sengketa aset Trisakti yang menurut Yayasan melibatkan Prof. Dr. Ainun Naim dan kawan-kawan.
Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Dr. Himawan Brahmantyo, S.H., M.M., menegaskan pihaknya menyampaikan pemberitahuan ini agar masyarakat tidak keliru memahami status hukum aset Trisakti.
"Kami menyampaikan pemberitahuan terbuka ini agar masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah," ujar Himawan dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Dalam surat tersebut, Yayasan Trisakti merujuk pada sejumlah putusan pengadilan yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap.
Pertama, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 yang diklaim telah inkrah sejak 20 Juli 2011 di PN Jakarta Barat dan sejak 19 Maret 2015 di PN Jakarta Timur.
Menurut Himawan, putusan itu menyatakan seluruh harta milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.
Yayasan Trisakti mengeluarkan surat pemberitahuan terbuka terkait aset kepada masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti pada 9 November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lahirkan Lulusan Berprestasi & Inovator, Universitas Trisakti Menuju Entrepreneurial University
- Pakar Minta DPR Hati-hati Bahas RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Tak Dapat Dijalankan
- IMC Ingatkan Harta Tak Wajar Tak Otomatis Hasil Kejahatan, RUU Perampasan Aset Harus Punya Standar Bukti Jelas
- Optimalkan Aset Properti, TelkomGroup Pastikan Kepentingan Perusahaan Tetap Terjaga
- TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset Berjalan Sesuai Tata Kelola dan Berbasis Value Creation
- Hardjuno Minta Komisi III DPR Mengawal Pembahasan RUU Perampasan Aset