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Yayasan Trisakti Klaim Putusan Inkrah Jadi Dasar Kepemilikan Aset Trisakti

Yayasan Trisakti Klaim Putusan Inkrah Jadi Dasar Kepemilikan Aset Trisakti
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Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Dr. Himawan Brahmantyo, S.H., M.M. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Trisakti mengeluarkan surat pemberitahuan terbuka kepada masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti pada 9 November 2026.

Surat bernomor 060/YT-III/S/XI/2026 itu berisi pemberitahuan mengenai sengketa aset Trisakti yang menurut Yayasan melibatkan Prof. Dr. Ainun Naim dan kawan-kawan.

Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti Dr. Himawan Brahmantyo, S.H., M.M., menegaskan pihaknya menyampaikan pemberitahuan ini agar masyarakat tidak keliru memahami status hukum aset Trisakti.

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Yayasan Trisakti Klaim Putusan Inkrah Jadi Dasar Kepemilikan Aset Trisakti

"Kami menyampaikan pemberitahuan terbuka ini agar masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah," ujar Himawan dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).

Dalam surat tersebut, Yayasan Trisakti merujuk pada sejumlah putusan pengadilan yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap.

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Pertama, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 yang diklaim telah inkrah sejak 20 Juli 2011 di PN Jakarta Barat dan sejak 19 Maret 2015 di PN Jakarta Timur.

Menurut Himawan, putusan itu menyatakan seluruh harta milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.

Yayasan Trisakti mengeluarkan surat pemberitahuan terbuka terkait aset kepada masyarakat dan Civitas Akademika Trisakti pada 9 November 2026.

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