jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti, Dr. Himawan Brahmantyo, S.E., M.M., meminta negara hadir untuk memulihkan kedaulatan Yayasan Trisakti yang sah dan menjaga aset institusi.

Permintaan itu disampaikan Himawan melalui pernyataan resmi Yayasan Trisakti, Jumat (27/11/2026).

Himawan mengatakan sejak awal berdirinya, seluruh Satuan Pendidikan (Satdik) Trisakti diberi otonomi oleh Yayasan Trisakti untuk mengelola dana maupun aset di bawah pengawasan yayasan. Namun, kepercayaan tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum yang tidak amanah.

"Kami menengarai adanya upaya dari oknum pimpinan Satdik Trisakti untuk mengalihkan atau menjual aset Yayasan Trisakti," ujar Himawan.

Menurut Himawan, upaya tersebut dilakukan bersama pihak yang mengklaim diri sebagai Pengurus Yayasan di bawah pimpinan Prof. Ainun Naim.

Aset yang dimaksud termasuk aset yang dibeli oleh Satdik, yang statusnya masih tercatat atas nama pribadi oknum di lingkungan Trisakti.

Himawan menegaskan Yayasan Trisakti selama ini menempuh jalur hukum, mulai dari PTUN hingga Mahkamah Agung (MA), terkait persoalan kedaulatan yayasan.

Menurut Himawan, berbagai putusan PTUN maupun MA merujuk bahwa Yayasan Trisakti yang sah adalah yayasan berdasarkan Akta Notaris Soetjipto No. 22/2005 yang diperbarui melalui Akta Notaris H. Zaenuddin, S.H., No. 33/2023.