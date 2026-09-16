YE Live In Jakarta 2026 Dorong Potensi Music Tourism dan Ekonomi Kreatif Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Raw Vision Collective menegaskan kesiapan penyelenggaraan YE Live In Jakarta 2026, yang akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Konser perdana YE, yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West di Indonesia ini menjadi bagian dari tur YE 2026 dan menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang dikonfirmasi dalam tur tahun ini.

Kehadiran YE Live In Jakarta 2026 tidak hanya menjadi momentum bagi penggemar untuk menyaksikan salah satu ikon besar dalam musik global, tetapi juga membuka peluang bagi Jakarta dan Indonesia untuk menarik audiens internasional melalui wisata musik (music tourism).

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Antusiasme terhadap konser ini juga tercermin dari data awal penjualan tiket. Dalam 24 jam pertama, sebanyak 52,8% pembelian tiket tercatat berasal dari penggemar di 73 negara, termasuk Indonesia.

Di luar Indonesia, pembelian tiket antara lain berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Hong Kong, Jepang, dan Inggris. Jakarta juga menjadi satu-satunya kota di kawasan yang mampu menarik penonton dari tujuh pasar dalam satu malam, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia.

“Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang menjadi bagian dari tur YE tahun ini merupakan momentum penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap berada di peta global live entertainment. Antusiasme terhadap YE Live In Jakarta 2026 tidak hanya datang dari penggemar di Indonesia, tetapi juga dari audiens mancanegara di berbagai negara. Musik dapat menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang ke Jakarta dan mengeksplorasi berbagai destinasi, hingga melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran mereka turut menggerakkan berbagai sektor lokal sekaligus membuka kesempatan bagi talenta dan tenaga profesional Indonesia untuk terlibat dalam produksi berskala internasional," kata Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective Karen Tjahja.

“Dari sisi pengalaman, konser ini juga akan menghadirkan Globe Stage, konsep panggung 360 derajat yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi penonton dari berbagai area. Festival maupun seated categories akan memiliki perspektif dan energi masing-masing. Jadi, ini bukan hanya tentang menonton YE tampil di Jakarta, tetapi tentang merasakan sebuah pengalaman konser berskala global di GBK,” sambung Karen.

Seiring dengan penyelenggaraan YE Live In Jakarta 2026, lebih dari sebelas ribu wisatawan mancanegara akan datang ke Indonesia dari berbagai negara. Kehadiran mereka membuka peluang untuk memperluas pengalaman perjalanan di luar konser. Dengan demikian, konser dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkenalkan Indonesia kepada audiens global sekaligus mendorong wisatawan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas selama berada di Indonesia.