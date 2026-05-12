Yeho Fun Run 2026 Sukses Digelar, Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Yehonala sukses menyelenggarakan Yeho Fun Run 2026 bertema "Rooted in History, Reaching for Tomorrow" di kawasan Sei Panas, Batam.

Acara itu merupakan bagian dari Yeho Festival 2026 dalam rangka HUT ke-20 Sekolah Yehonala.

Perwakilan Sekolah Yehonala, Surya Simarmata mengatakan event ini sekaligus menjadi ajang untuk mendorong gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

"Sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari siswa-siswi Yehonala, keluarga besar sekolah, hingga masyarakat umum, turut serta," kata Surya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Dia menjelaskan peserta mengikuti rute lari santai sejauh 5 kilometer.

Dimulai dari area drop off sekolah, melewati kawasan sekitar AIS, Simpang Gelael, hingga Royal Grande, sebelum kembali finis di area Sekolah Yehonala.

"Acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai aktivitas menarik. Ada pembagian hadiah untuk Top 3 dan Top 10 finisher, penampilan live music dari band Sekolah Yehonala, serta hiburan seperti fashion show dan dance performance dalam Yeho Festival 2026," jelasnya.

Selain itu, acara juga dimeriahkan bazar makanan dan minuman lokal yang menambah semarak suasana serta mendukung pelaku usaha sekitar.