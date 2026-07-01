Yel Kembali Memikat Lewat Just A Dream

jpnn.com, KOREA SELATAN - Penyanyi R&B asal Korea Selatan, Yel kembali memikat pendengar lewat single terbaru yang bertitel Just A Dream.

Lagu bernuansa city pop tersebut memadukan melodi dengan penceritaan yang menyentuh hati.

Terinspirasi dari alunan city pop dan R&B yang semarak di era 80-an dan 90-an, Just A Dream mengeksplorasi emosi yang masih tersisa dari sebuah hubungan yang terasa di luar nalar untuk menjadi nyata.

Melalui produksi serta vokal khas Yel, lagu itu menangkap perasaan bittersweet saat mengenang cinta yang kini terasa seperti sesuatu yang tidak bisa diraih.

Yel menulis Just A Dream bersama kolaborator lamanya, musisi dan produser Jesse Barrera setelah rilisan kolaborasi sebelumnya, Surprise Party.

Dia sengaja menciptakan sesuatu yang bertolak belakang dengan energi yang membangkitkan semangat. Hasilnya adalah sebuah karya yang sangat reflektif yang mengubah patah hati menjadi narasi seperti mimpi.

"Aku menyarankan agar kita menulis lagu yang bittersweet. Sebagai seseorang yang sering bermimpi dalam tidurku, aku ingin menggunakan perasaan itu untuk mengungkapkan perasaan terbangun dengan hati yang hancur setelah sebuah mimpi buruk," ungkap Yel.

Meskipun berakar pada pesona nostalgia city pop klasik, Just A Dream menyuguhkan perspektif segar dan kontemporer melalui penulisan lagu Yel yang khas dan pengaruh R&B modern.