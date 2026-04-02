Yellow Run 2026 Targetkan 10 Ribu Peserta, Hadiah Capai Rp1 Miliar & Doorprize 2 Unit Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Ajang lari Yellow Run 2026 akan digelar perdana di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 31 Mei 2026, dengan tawaran hadiah fantastis mencapai Rp1 miliar.

Tidak hanya hadiah bagi pemenang, panitia juga menyediakan hadiah undian (doorprize) mengejutkan, berupa dua unit rumah bagi peserta beruntung.

Total hadiah sebesar Rp1 miliar tersebut dibagi ke dalam beberapa skema utama yang sangat kompetitif.

Hadiah podium bagi pemenang di berbagai kategori mencapai Rp500 juta, sementara Rp500 juta lainnya disiapkan khusus sebagai bonus tambahan jika pelari mampu memecahkan rekor nasional di nomor 10K.

Selain dua unit rumah sebagai hadiah utama doorprize, tersedia pula 10 unit sepeda motor, 25 unit televisi, hingga berbagai alat elektronik seperti rice cooker, sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta.

Yellow Run 2026 digelar dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan target partisipasi hingga 10.000 pelari.

Ajang ini dirancang sebagai lomba lari berstandar kompetitif tinggi yang bertujuan mendorong lahirnya rekor-rekor baru di kancah atletik Indonesia.

Initiator & Ketua Penyelenggara Yellow Rum 2026, Mukhamad Misbakhun menyatakan kompetisi ini bertujuan menciptakan platform yang mendukung prestasi atlet.